A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Atlético, neste sábado (30), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou o último capítulo da rivalidade entre os times, em 2021.

Mesmo na disputa direta pelo título do Brasileirão, as equipes, protagonistas nas principais competições nacionais e internacionais, não vão se enfrentar novamente na temporada.

Isso porque, o Galo caiu na semifinal da Libertadores para o Palmeiras, adversário do Rubro-Negro na decisão.

Já na Copa do Brasil, foi o Fla que perdeu a chance de ir à decisão diante do Galo, ao ser eliminado na semi para o Athletico-PR.

Pela Série A, os rivais já se se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada, com predomínio dos mandantes.

Brasileirão

A vitória do Flamengo neste sábado reacendeu a disputa pelo título do Brasileirão.

Ao levar a melhor no Maracanã, o Rubro-Negro chegou aos 49 pontos, com dois jogos a menos do que o Galo.

O Alvinegro, por sua vez, permaneceu com 59 pontos, ainda com uma margem segura na liderança da competição.

No próximo meio de semana, os dois times vão a campo em duelos atrasados da Série A.

Na terça, a equipe carioca vai visitar o Athletico-PR, na próxima terça (2), às 16h, na Arena da Baixada, em confronto adiado da 4ª rodada.

No dia seguinte, o Galo vai receber o Grêmio, no Mineirão, em jogo válido pela 19ª rodada do principal campeonato do país.

Já na sexta, em outro enfrentamento remarcado, o Flamengo recebe o Atlético-GO, às 21h30, no Maracanã, também pela 19ª rodada.

O Rubro-Negro tem outro jogo adiado, nesse caso da segunda rodada, diante do Grêmio, em Porto Alegre, ainda sem data definida.

Certo é, que o Atlético terá seis jogos em casa (Grêmio, América, Corinthians, Juventude, Fluminense e Red Bull Bragantino) e quatro como visitante (Athletico-PR, Bahia, Palmeiras e Grêmio).

O Fla, por sua vez, vai jogar cinco jogos como mandante (Atlético-GO, Bahia, Corinthians, Ceará e Santos) e mais sete longe dos seus domínios (Athletico-PR, Chapecoense, São Paulo, Internacional, Sport, Atlético-GO e Grêmio).

