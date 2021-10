No jogo mais esperado do Campeonato Brasileiro até o momento, o Flamengo levou a melhor. Em um duelo muito disputado, o Rubro-Negro venceu o Atlético por 1 a 0, neste sábado (30), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da partida foi marcado por Michael, aos 24 minutos do primeiro tempo, após uma boa trama do ataque dos donos da casa.

Com o resultado, o Galo permanece com 59 pontos, na liderança da competição, mas viu o Fla diminuir a distância.

Vitorioso no confronto deste sábado, o Rubro-Negro chegou aos 49 pontos e com dois jogos a menos que o Alvinegro.

Palmeiras, também com 49 pontos, e Fortaleza, com 48 – ambos com 28 jogos -, também podem diminuir a diferença para o Galo, caso vençam América e Grêmio, respectivamente.

Na próxima rodada, o time comandado pelo técnico Cuca vai fazer o clássico com o América, no dia 7 de novembro, às 16h, no Mineirão.

No dia seguinte, o Fla vai encarar a Chapecoense, às 20h, na Arena Condá, em Chapecó.

O jogo

Pressionado pelos recentes resultados ruins, o Flamengo iniciou a partida tentando tomar a iniciativa das jogadas.

Apesar de ter exigido uma boa defesa de Diego Alves, após cabeçada de Alonso, aos 15 minutos, o Atlético pouco produziu no primeiro tempo.

Mais incisivo em campo, o Rubro-Negro chegou ao seu gol aos 24 minutos, após boa trama do ataque, que começou com o lateral-direito Isla, passou por Bruno Henrique, que resvalou de cabeça para Michael, que bateu com categoria na saída de Everson.

Segundo tempo

Com Diego Costa na vaga de Guga logo de início, o Atlético tentou mudar o panorama da partida no segundo tempo, mas não obteve sucesso.

As saídas de Zaracho e Nacho Fernández deixaram o Galo sem criatividade, com dificuldades na criação das jogadas.

Mesmo com quatro atacantes em campo, foi de Guilherme Arana a melhor chance dos visitantes na segunda etapa. Aos 11 minutos, o camisa 13 aproveitou cruzamento na da direita e cabeceou no travessão.

Nos acréscimos, o Fla quase ampliou com Rodinei, que acertou uma bola na trave, após rápido contra-ataque.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 ATLÉTICO



FLAMENGO

Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon (Renê); Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro (Rodinei) e Michael (Thiago Maia); Bruno Henrique (Vitinho) e Gabriel Barbosa (Bruno Viana).

Técnico: Renato Gaúcho



ATLÉTICO

Everson; Guga (Diego Costa), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Nathan), Jair, Zaracho (Mariano) e Nacho Fernández (Savarino); Hulk e Keno (Vargas)

Técnico: Cuca



DATA: 30 de outubro de 2021 (sábado)

LOCAL: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Anderson Daronco (FIFA), auxiliado por Rafael da Silva Alves (FIFA) e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA), do Rio Grande do Sul

CARTÕES AMARELOS: Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Diego Alves (Flamengo); Guga (Atlético) e Nathan Silva (Atlético)

GOL: Michael aos 24 minutos do primeiro tempo

RENDA: R$ 1.323.560

PÚBLICO: 23.594 pagantes