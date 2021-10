O Atlético não terá o zagueiro Nathan Silva para o próximo duelo do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Flamengo, neste sábado (30), no Maracanã, e terá que cumprir suspensão contra o Grêmio, na quarta-feira (3), às 21h, no Mineirão, em jogo adiado da 19ª rodada.

Para o lugar do beque, Cuca tem como opções Igor Rabello e Réver. Os dois foram titulares no confronto de volta das semifinais da Copa do Brasil, ante o Fortaleza, no Castelão.

Keno

No segundo tempo, o atacante Keno foi substituído. De acordo com o repórter Guto Rabelo, na transmissão do Premiere, o avante sentiu incômodo na coxa e fez tratamento com gelo já no banco de reservas.

Tabela

O Galo é o líder do Brasileirão, com 59 pontos. O Grêmio ocupa a vice-lanterna, com 26.