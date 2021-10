O Atlético ficou na bronca com o árbitro Anderson Daronco (FiFA/RS). Que o diga o atacante Hulk, que disparou contra o juiz, após o revés por 1 a 0 para o Flamengo, na noite deste sábado (30), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao Premiere, o Vingador disse que Daronco teve uma atuação “ridícula”.

"Sempre respeitei o Daronco, mas o que ele fez hoje foi ridículo. Falei para ele, que o que o Diego Alves (goleiro do Flamengo) fez hoje foi ridículo (referindo-se à “cera”), na cara de todo mundo. Faltando dois minutos que ele (Daronco) deu um cartão (ao Diego). O Diego ficou cuspindo na cara de todo mundo. Tem que respeitar dentro de campo e todo mundo que está pagando ingresso. Falta de respeito no futebol brasileiro", esbravejou Hulk, citando ainda que o Fla praticou várias vezes o antijogo.

O camisa 7 também ressaltou que o Galo é quem é o líder do Brasileirão, com 59 pontos, dez a mais que o Flamengo.

"Campeonato não acabou. Sabíamos da importância do jogo, estamos na frente ainda. Para ser campeão é ter cabeça no lugar e pés no chão. Se não acontecer o que aconteceu hoje, temos tudo para sermos campeões. Porque o Galo sempre é prejudicado", afirmou.

