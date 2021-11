Após vencer o Brusque por 2 a 0, nessa terça-feira (9), no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e praticamente eliminar qualquer risco de rebaixamento à Série C, o Cruzeiro passa a ter tranquilidade para tocar o planejamento para 2022.

Entretanto, um dos pilares do departamento de futebol ainda não está definido. Trata-se do técnico Vanderlei Luxemburgo, que, apesar de revelar a vontade de continuar na Raposa, não cravou a sua permanência para o ano que vem.

"Tem que ser discutido o que será feito para a próxima temporada. Uma coisa que ficou bem clara na minha cabeça é como vai ser a próxima temporada em nível financeiro. Eu quero continuar, e ele quer que eu continue. Mas a gente tem que conversar", disse o treinador, em entrevista coletiva, após o duelo no Gigante da Pampulha.

Acordo verbal

Essa declaração de Luxemburgo vem dias após o presidente do clube estrelado, Sérgio Santos Rodrigues, afirmar que tem um acordo verbal com o experiente comandante.

Entretanto, Vanderlei, que tem contrato até o final de 2021, voltou a condicionar uma conversa com a diretoria para traçar o caminho que o Cruzeiro vai seguir nos próximos meses.

"As pessoas perguntam: 'Você já renovou? Você vai renovar?'. Eu quero continuar no Cruzeiro, mas a gente precisa discutir o que será feito no Cruzeiro para a próxima temporada. Senão, eu não fico. Eu penso num Cruzeiro totalmente diferente daquilo que eu vi nesta temporada. Vamos ver o que fazer para a próxima temporada".

Enquanto tem o futuro em aberto, Vanderlei Luxemburgo terá mais três jogos até o encerramento da Série B e, consequentemente, da temporada.

O próximo desafio será neste domingo, às 19h, diante do Vitória, no Barradão, pela 36ª rodada da Série B.

