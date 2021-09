Elogiado por sua participação no triunfo por 2 a 0 sobre o Ceará, no último domingo (29), no Independência, Lucas Kal espera ganhar uma sequência como titular do América. Zagueiro de ofício e improvisado como volante diante do Vozão, ele se coloca à disposição do técnico Vagner Mancini para qualquer uma das duas funções dentro de campo.

"O que o professor desejar será o melhor para a equipe. Quero ter uma sequência, seja como zagueiro ou volante, dando meu melhor a cada jogo. Estava esperando por essa oportunidade, esse reconhecimento, poder voltar a jogar... Sensação única reestrear com a camisa do América como titular, e espero dar sequência nisso", afirmou o atleta.

Desde que retornou ao Coelho nesta temporada, ele necessitava de tempo para aprimorar a forma física. "Nunca abaixei a cabeça, nunca desisti, sempre trabalhei firme. A oportunidade apareceu. Espero ter mais oportunidades e dar sequência", disse.

Por fim, acredita que a última vitória será o combustível necessário para a reação do América, atual 17º colocado na Série A do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos.

"A gente vinha trabalhando firme e pontuando. E agora conseguimos uma bela vitória, que nos dá confiança, nos projeta no campeonato para conquistarmos os objetivos o mais rapidamente possível e fazermos um belo segundo turno", comentou.

Leia mais:

América anuncia a contratação do atacante Mauro Zárate, ex-Boca Juniors e Inter de Milão

Fabrício Daniel dá boas-vindas ao argentino Zárate: 'uma honra trabalhar com ele'