Tomate renovou contrato com o Andirá-AC para ser emprestado ao Botafogo com opção de compra

Um dos jogadores que ficaram mais conhecidos da edição de 2022 da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi o goleiro Tomate, do Andirá-AC. Depois de ter uma boa atuação contra o Atlético, ser substituído antes de tentar defender um pênalti e não conter o choro, ele recebeu um convite do Galo para um período de testes. Porém, agora, o jovem arqueiro está a caminho do Botafogo.

Nesta segunda-feira (24), Tomate assinou renovação contratual com Andirá, para que possa ser emprestado ao clube carioca com opção de compra de seus direitos.

Na Copinha, Tomate enfrentou o Atlético na primeira fase. No decorrer do segundo tempo, ele foi substituído antes de o volante Rubens, do Galo, fazer a cobrança de um pênalti. No banco de reservas do Andirá, Tomate começou a chorar, o que gerou comoção nas redes sociais. Atualmente, ele tem mais de 583 mil seguidores no Instagram.

O técnico do Andirá, Kinho Brito, gravou um vídeo explicando o porquê Tomate não permaneceu na defesa no momento da cobrança de pênalti. O treinador explicou que após a primeira derrota do time, por 5 a 0 para o Linense, a comissão decidiu fazer uma rotatividade entre os goleiros.

Inclusive, este foi o motivo pelo qual Tomate começou o jogo como titular. Porém, Kinho admite que poderia tê-lo deixado fazer a defesa, antes de colocar Carlos no jogo.

"Foi errado. Um errado que acabou dando certo. O objetivo foi alcançado, que é dar oportunidade a eles. Daqui a pouco a gente volta e não temos nada dessa visibilidade", explicou o técnico.

Leia também:

Morre Benecy Queiroz, funcionário do Cruzeiro por quase 50 anos

Com menos de dois meses e sem entrar em campo, Danilinho deixa o Athletic

Gênio do futebol e maior artilheiro do Cruzeiro, Tostão completará 75 anos nesta terça-feira