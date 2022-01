O meia-atacante Danilinho, ex-Atlético, não é mais jogador do Athletic. Sem ter feito uma partida sequer com a camisa do time de São João del-Rei, o atleta chegou a um acordo de rescisão de contrato com o clube.

De acordo com a diretoria da agremiação, o avante não ficaria em condições físicas ideais para disputar a maior parte do Campeonato Mineiro.

A passagem de Danilinho pelo Athletic durou menos de dois meses. Ele foi anunciado como reforço do clube no dia 3 de dezembro de 2021.

A última partida do meia-atacante ocorreu em 8 de março de 2020, quando defendia o Afogados no empate em 1 a 1 com o Central, pelo Pernambucano.

