Há três jogos para o final da temporada, o Cruzeiro já pensa em 2022. Uma das pendências para o planejamento para a próxima temporada é a situação do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tem contrato com a Raposa até o final de 2021.

Neste sábado (13), em vídeo publicado nas redes sociais do clube estrelado (veja a íntegra abaixo), o experiente comandante desmentiu notícias de que estava mais distante de prolongar o vínculo com o Cruzeiro.

“Não tô me afastando, muito pelo contrário, estamos nos aproximando, cada vez mais, conversando sobre as nossas possibilidades para o ano que vem, daquilo que nós vamos fazer. É assim que se renova o contrato”, disse Luxemburgo.

Tal declaração foi dada quatro dias depois de o técnico ter deixado o futuro na Raposa em aberto. Após a vitória sobre o Brusque, na última terça, no Mineirão, Luxa disse que tem o interesse de permanecer, mas que a extensão do vínculo dependeria de uma conversa com a diretoria.

O treinador iniciou sua terceira passagem pelo Cruzeiro em agosto. Desde então, obteve oito vitórias, nove empates e três derrotas, desempemho que gera um aproveitamento de 55% dos pontos.

Negociações

Ainda no comunicado deste sábado, Vanderlei Luxemburgo comentou sobre as tratativas com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, e indicou que um acordo está mais próximo.

“E a negociação de uma renovação de contrato passa por diversas negociações até chegar a um denominador comum, até chegar ao acerto. E muito pelo contrário, ao invés de estar mais distante, eu acho que estou mais perto da renovação com o Cruzeiro".

Mesmo com a indefinição sobre a sua permanência no clube estrelado, o treinador se reuniu com o empresário Pedro Lourenço, principal parceiro da Raposa, em outubro, para tratar sobre o planejamento de 2022.

Com Vanderlei no comando, o Cruzeiro volta a campo neste domingo, para encarar o Vitória, às 19h, no Barradão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Sem chances de acesso e com probabilidades infímas de rebaixamento, o Cruzeiro ocupa a 11ª colocação na tabela, com 46 pontos.

Fábio renova com o Cruzeiro por mais uma temporada e deve chegar ao milésimo jogo pelo clube