O Cruzeiro vai poder contar com um trio de jogadores que estava ameaçado de ficar de fora do duelo com o Londrina, nesta sexta-feira (5), às 21h30, no estádio do Café, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Após apresentarem um resultado inconclusivo para a Covid-19, o zagueiro Eduardo Brock e os atacantes Bruno José e Rafael Sóbis repetiram os exames, nesta quarta, e negativaram para a doença.

Com isso, os três jogadores estão liberados para encara o time paranaense, e se encontrarão com a delegação na cidade partida, já nesta quinta-feira.

O duelo com o Tubarão, é essencial na luta da Raposa para se afastar da zona de rebaixamento.

Com 40 pontos, o time celeste está na 14ª colocação, com apenas dois pontos a mais do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que neste momento é o próprio Londrina.

