O último Brasileirão se encerrou há mais de quatro meses, mas os atleticanos ainda sentem o amargo sabor do “quase”: apenas três pontos separaram o terceiro colocado, o Galo (68), do campeão Flamengo (71). E olha que o Alvinegro venceu o Urubu nas duas partidas da edição 2020, sendo uma de goleada. O título do rubro-negro foi mais um dos vários que o clube carioca abocanhou de 2019 para cá. Gostinho este que o Atlético também deseja experimentar, após tanto investimento.

O duelo desta quarta-feira (7), às 19h, no Mineirão, pela décima rodada do torneio deste ano, representa um passo fundamental aos mineiros na busca por uma temporada com desfecho bem diferente da passada. E pode ser o primeiro de uma série de clássicos contra o Fla, caso os dois times confirmem seus favoritismos nas outras competições que vêm disputando, ou seja, Copa do Brasil e Libertadores.

Gigantes financeiros

Considerada uma das maiores rivalidades da história do futebol brasileiro, Atlético x Flamengo é um jogo que reúne hoje dois dos três elencos mais valorizados em âmbito nacional. Segundo o site Transfermarkt, o primeiro da lista é o Palmeiras, com um plantel estimado em 151,55 milhões de euros (R$ 932 milhões). Em seguida aparecem Flamengo, em segundo, com 132 milhões de euros (R$ 858 milhões), e o Galo, em terceiro, com 85,8 milhões de euros (R$ 557,7 milhões).

O alto investimento feito pelo Flamengo já vem de alguns anos, mas foi a partir de 2019 que o capital se converteu em muitos títulos. De lá para cá, o Urubu ergueu as taças do Brasileiro (2019 e 2020), da Libertadores (2019), do Estadual (2019, 2020 e 2021), da Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e da Recopa Sul-Americana (2020).

Já o Atlético, com cerca de R$ 250 milhões de investimento em contratações (número estimado) em 2020 e 2021, tenta alcançar títulos de expressão novamente, algo que não acontece desde sua chamada Era de Ouro ou Era do Galo Doido, que compreende a Liberta de 2013, a Copa do Brasil de 2014 e a Recopa de 2014.

Rivalidade

Se vencer o Flamengo nesta noite, o Atlético coloca sete pontos de vantagem sobre o oponente na classificação. Atualmente, o Alvinegro é o quarto colocado, com 16, quatro a mais que o time rubro-negro. Só que o clube carioca tem duas partidas a menos em relação ao Galo no Brasileiro, o que aumenta a necessidade de um triunfo dos mineiros em mais um confronto de uma das maiores rivalidades nacionais.

Histórico



O duelo desta quarta-feira é histórico para o Galo: será o centésimo jogo do Alvinegro no novo Mineirão. O time soma 58 vitórias, 21 empates e 20 derrotas.



FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Alonso, Rabello e Arana; Allan, Tchê Tchê, Zaracho, Savarino e Vargas (Hyoran ou Nathan); Hulk

Técnico: Cuca

FLAMENGO

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gomes (Pires da Motta) e Arrascaeta; Michael, Pedro e Bruno Henrique

Técnico: Rogério Ceni

DATA: 7 de julho de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Bruno Boschilia e Rafael Trombeta, todos paranaenses

VAR: Adriano Milczvski (PR)

TRANSMISSÃO: Premiere