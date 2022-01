Quando o assunto é a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro, os torcedores não se esquecem de um lance sequer. Dessa vez, alvinegros estão relembrando, pelas redes sociais, o gol que o atacante Fábio Gomes, um dos reforços do Galo, marcou pelo Oeste contra a Raposa, na Série B do Brasileiro de 2020.

O tento se deu no segundo turno daquela edição, aos 41 minutos do primeiro tempo, no Independência. Após receber um cruzamento dentro da pequena área, o centroavante pulou mais alto que o zagueiro Manoel para cabecear a bola para as redes, superando o goleiro xará, Fábio. Nessa ocasião, o Oeste saiu vencedor por 1 a 0.

Agora, como atacante do Atlético, oficializado em 7 de janeiro e apresentado nesse sábado (23), Fábio Gomes deve reencontrar o Cruzeiro no Mineiro – o dérbi está marcado para 5 de março, no Mineirão. E os comentários dos torcedores demonstram a ansiedade em ver o atleta repetindo o feito, vestindo a camisa alvinegra.

"Sei da responsabilidade desse clássico. Mas tem sempre que ter o pezinho no chão, independentemente de qualquer coisa. Quando formos enfrentá-los (Cruzeiro) será um grande jogo", disse.

