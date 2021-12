Depois do confronto de volta da decisão da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Arena da Baixada, os jogadores do Galo estarão liberados pela diretoria para as férias, e a reapresentação acontece no dia 17 de janeiro de 2022, às 15h.

Um voo de Curitiba para Belo Horizonte está previsto para esta quinta (16), às 4h, com chegada estimada em Confins às 5h30. Mas, de acordo com a assessoria de imprensa do clube, o regresso à capital mineira não é obrigatório. Ou seja, alguns atletas poderão seguir do Paraná para outras localidades.

O Galo encara o Furacão nesta quarta podendo perder por até três gols de diferença que mesmo assim fica com o título da Copa do Brasil.

Na partida de ida, disputada no Mineirão, no último domingo (12), o Alvinegro goleou o adversário por 4 a 0, com gols de Hulk, Keno e Vargas (2).

Nesta temporada, o Atlético acumula os títulos do Campeonato Mineiro e do Brasileirão.

