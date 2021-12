Com uma vantagem de quatro gols de diferença, o Atlético foi para Curitiba com uma mão na taça da Copa do Brasil. Mas para colocar a outra e levantar o troféu de campeão, o time ainda tem um jogo pela frente, o da volta da final, diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Arena da Baixada, famosa por dificultar a vida de adversários, devido ao gramado sintético.

No entanto, o fator campo não vem fazendo diferença contra o Galo. Desde que o estádio passou a ter esse tipo de “tapete”, o Alvinegro passou a ter um retrospecto positivo ante o do Furacão naquele local. Em seis partidas realizadas, foram quatro vitórias do time mineiro e apenas uma do paranaense, além de um empate.

A inauguração da grama sintética se deu em fevereiro de 2016, e no dia 22 de maio daquele ano, os dois times ficaram no 1 a 1. Nas duas temporadas seguintes, o Galo ganhou do Athletico-PR por 2 a 0, em 2017, e 2 a 1, em 2018.

Em 2019, o Atlético conheceu seu primeiro e até então único revés para o Furacão nessa nova era da Arena da Baixada, por 1 a 0. Depois, em 2020 e 2021, venceu pelo mesmo placar: 1 a 0. Todos esses embates foram válidos pelo Campeonato Brasileiro. O duelo desta quarta será o primeiro entre os dois clubes pela Copa do Brasil na capital paranaense.

Na edição deste ano do torneio mata-mata, o Athletico-PR soma quatro jogos em casa, sendo três vitórias (sobre Avaí, Atlético-GO e Santos) e um empate (com o Flamengo).

Retrospecto

Na história geral do confronto entre Atlético e Athletico-PR, houve 61 partidas, 28 triunfos do Galo, 21 do Furacão e 12 empates. Considerando os 30 duelos realizados em Curitiba, são 12 vitórias de cada lado e seis igualdades no placar.

