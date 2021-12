Com dor no tornozelo, Nikão deve desfalcar o Athletico-PR diante do Galo na decisão da Copa do Brasil

Autor do gol do título da Copa Sul-Americana, Nikão deve desfalcar o Athletico-PR diante do Atlético nesta quarta-feira (15), no jogo que decide o campeão da Copa do Brasil. O camisa 11 do Furacão se queixa de dores no tornozelo esquerdo depois de ter sofrido uma pancada do zagueiro Igor Rabello no jogo de ida, no Mineirão, no último domingo (12).

Nikão não participou do treinamento desta quarta-feira (14), o último do Athletico-PR antes de encarar o Galo. Caso sua ausência seja confirmada, o substituto deverá ser o atacante Pedro Rocha.

Um desfalque certo para o Furacão é o zagueiro Thiago Heleno, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Sem dois de seus principais jogadores e em grande desvantagem, o técnico Alberto Valentim não descartou abandonar o esquema com três zagueiros.

"Já fiz algumas escalações na minha cabeça. Vamos analisar bem. Além da possível ausência do Nikão, por lesão, e da ausência do Thiago, para definir os 11, preciso saber como todos os atletas estão fisicamente", destaca.

Como o Atlético venceu o primeiro jogo, no Mineirão, por 4 a 0, será o campeão mesmo se perder por três gols de diferença na Arena da Baixada. Caso os donos da casa vençam por quatro gols de saldo, a decisão será em disputa de pênaltis.

