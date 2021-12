Em tratamento de um problema na coxa direita, o atacante Diego Costa não viajou para Curitiba, onde o Atlético treina na tarde desta terça-feira (14) e enfrenta o Athletico-PR na quarta (15), às 21h30, na Arena da Baixada, na finalíssima da Copa do Brasil.

Mesmo assim, o centroavante vai se juntar à delegação alvinegra no dia do jogo que definirá o campeão da competição mata-mata, mas somente para acompanhar o confronto.

Na partida de ida, no Mineirão, Costa atuou por apenas 11 minutos, deixando o gramado em função de uma dor na coxa. Substituto do camisa 19, Vargas marcou dois tentos na goleada do time mineiro por 4 a 0.

No momento em que saiu do campo de jogo, o centroavante deu um "tchau" à Massa. Diego tem contrato com o clube até o fim de 2022, mas recentemente disse que não sabe se permanece ou se deixa a equipe na próxima temporada.

