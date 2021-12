Com goleada no Mineirão, Atlético ficou perto de receber R$ 56 milhões pelo título da Copa do Brasil

Para montar um elenco com jogadores como Hulk e Diego Costa, o Atlético precisou da ajuda de mecenas. Afinal, seria preciso oferecer salários altos para trazer reforços desse peso para a equipe comandada por Cuca. Em campo, os resultados vieram com uma das temporadas mais vitoriosas da história do clube. Fora dele, o Galo encheu os cofres com bilheteria e premiações.

Caso confirme o título da Copa do Brasil, o Atlético embolsará mais de R$ 145 milhões em prêmios envolvendo as boas campanhas no torneio nacional, no Brasileirão e na Copa Libertadores.

O bom rendimento levou a uma média de mais de 37 mil pessoas nos jogos disputados no Mineirão desde a reabertura dos estádios. E, assim, o Galo viu crescer também sua arrecadação com bilheteria.

Nos 14 jogos como mandante em que pôde contar com a presença de torcedores ao longo de 2021, o Atlético somou R$ 34.274.933,44 em renda líquida.

Dessa forma, o clube está perto de encerrar a temporada com quase R$ 180 milhões recebidos entre as rendas líquidas dos jogos como mandante e as premiações.

Esse valor supera aquilo que a diretoria havia planejado no orçamento de 2021. Em bilheteria, a previsão era de R$ 19,2 milhões brutos. Já entre premiações nas competições disputadas ao longo do ano e transmissões de jogos, o clube esperava embolsar R$ 183 milhões, sem precisar o valor para cada fonte.

Premiação da Copa do Brasil

Caso sofra uma virada histórica na final da Copa do Brasil diante do Athletico-PR, o Galo “perderá” R$ 33 milhões. Afinal, o campeão recebe R$ 56 milhões, enquanto o vice fica com R$ 23 milhões.

Para confirmar o bicampeonato da Copa do Brasil, o Alvinegro pode perder por até três gols de diferença, já que venceu o primeiro jogo, no Mineirão, por 4 a 0. Um triunfo do Furacão por quatro gols de saldo levará a decisão do título para a disputa de pênaltis.

Premiações já garantidas pelo Atlético em 2021:

Copa Libertadores: R$ 40,9 milhões

Campeonato Brasileiro: R$ 33 milhões

Copa do Brasil: R$ 38,15 milhões

Público e renda do Atlético em 2021:

Total de público: 530.074

Média de público: 37.862

Total de renda bruta: R$ 46.909.256,10

Total de renda líquida: R$ 34.274.933,44

Média de renda líquida: R$ 2.448.209,53

