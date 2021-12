O Atlético divulgou, nesta segunda-feira (13), que a nova fornecedora de material esportivo do clube será a Adidas. A empresa ficará responsável pelas linhas masculina, feminina e infantil de futebol. O contrato entrará em vigor a partir do dia 1° de julho de 2022 e será válido até 25 de dezembro de 2025.

O presidente do Galo, Sérgio Coelho, ressalta que o novo acordo reforça o compromisso do clube em associar a marca do Galo a líderes mundiais. "A marca contribuirá para que mais torcedores, em vários lugares do mundo, possam acessar os produtos do Atlético", diz.

Há mais de três décadas, a Adidas foi parceira do clube. A diretora sênior de marketing da empresa, Daniela Valsani, afirma que a empresa se sente honrada com o retorno das "três listras" ao uniforme atleticano. "Acreditamos na força desta parceria e estamos ansiosos para mostrar ao torcedor nosso portfólio de produtos", completa.

A atual fornecedora de materiais esportivos do Atlético é a francesa Le Coq Sportif e o contrato, iniciado em 2019, vai até maio do próximo ano.

A Adidas é uma empresa alemã e líder mundial em materiais esportivos. No Brasil, patrocina clubes como o Flamengo, Internacional, São Paulo e Cruzeiro.

A Adidas publicou em seu Instagram uma foto do atacante Hulk usando a marca

Leia mais:

Protagonista em reta final do Atlético, atacante Keno iguala marca de 40 jogos em dez dias

‘Esta vitória é do grupo, não do time’, declara Cuca, depois de goleada no primeiro jogo da final