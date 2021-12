Após o Atlético golear o Athletico-PR por 4 a 0 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Cuca elogiou sua equipe e reconheceu a importância de todo o elenco do Galo nesta fase final da competição. “Vencemos uma das duas batalhas, abrimos uma boa vantagem e passamos agora a pôr toda energia na quarta-feira”, começou.

“Essa vitória de hoje é do grupo e não do time. Não começou hoje. Ela começou com o grupo que foi a Porto Alegre enfrentar o Grêmio”, declarou. O técnico fez menção aos jogadores reservas que atuaram contra o Tricolor Gaúcho, permitindo que outros pudessem se preparar em Belo Horizonte.

Cuca também citou os demais funcionários do Atlético na construção da boa temporada de 2021. "Eu divido tudo com todos eles. É por isso que a gente tem conseguido ganhar. Quando a gente valoriza os funcionários, eles torcem por nós. Eles sabem que ali tem um grupo homogêneo, que pensa um no outro. Isso faz diferença no final”, disse.

Analisando a partida, Cuca se mostrou contente, mas cauteloso. “Marcamos forte, construímos jogadas e usando as características de cada jogador. Hoje é uma situação muito favorável, mas não é definitiva”, afirmou.

Para a finalíssima, nesta quarta-feira (12) às 21h30, na Arena da Baixada, garantiu: "não estamos pensando em mais nada. Só na Copa do Brasil”.

