A goleada por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo (12), no Mineirão, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, deixou o Atlético muito perto de conquistar o principal torneio de mata-mata do país pela segunda vez em sua história.

De quebra, o Alvinegro alcançou um feito inédito dentro da competição. A vantagem construída no Gigante da Pampulha é a maior registrada em uma primeira partida de decisão, das 33 edições da Copa do Brasil disputadas até o momento.

Anteriormente, a maior diferença de gols aplicada em um duelo de ida foi de dois gols, aplicada em oito oportunidades.

Dessas, apenas o Corinthians, que venceu o Sport por 3 a 1 em casa e foi derrotado por 2 a 0 na volta, ficou sem o título. Vale lembrar que na época havia o critério do gol qualificado, abolido a partir de 2018.

Outro feito

O Galo também é o primeiro time a marcar quatro gols em uma final de Copa do Brasil, computando tanto jogos de ida como os de volta.

Anteriormente, cinco equipes haviam marcado três gols em algum dos jogos da decisão: Grêmio (2016 e 2001), Coritiba (2011), Corinthians (2008) e Cruzeiro (2003).

Para garantir o título da atual edição da Copa do Brasil, o Atlético pode perder por até três gols de diferença no confronto desta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada.

Um triunfo do Athletico-PR por quatro gols de diferença leva a decisão para a disputa de pênaltis.

