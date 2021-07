Após ser multado e ficar fora do jogo contra o Boca Juniors, na última terça-feira (20), por infringir o protocolo de saúde adotado pelo Atlético, Guga voltou a treinar na Cidade do Galo. Com isso, ele entra nos planos do time para o confronto com o Bahia, neste domingo (11), às 11h, no Mineirão, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Em uma postagem nas redes sociais, o lateral-direito disse ter aprendido com os erros e promete empenho máximo daqui para frente.

"Muito feliz em voltar a fazer o que mais amo, junto com meus companheiros. Erros acontecem para que possamos aprender com eles. E, sem dúvida, o aprendizado foi grande. Seguimos trabalhando firme e com toda a vontade do mundo de conquistar grandes coisas com o Galo", escreveu.