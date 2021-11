O Atlético informou nesta sexta-feira (5) que mudará a estratégia de venda de ingressos para os próximos jogos. A modificação se fez necessária após torcedores não conseguirem acesso para o clássico contra o América que acontecerá neste domingo (7), no Mineirão, às 16h.

As vendas foram abertas no final da tarde de quinta-feira (4) e, em três horas, não havia mais ingressos para nenhum setor. Nem mesmo sócios de todas as categorias do Galo na Veia conseguiram fazer a compra.

Desta vez, houve a liberação de dois ingressos adicionais para cada sócio. Segundo o clube, essa estratégia foi feita para estimular a volta de torcedores ao estádio. No entanto, o time pediu desculpas e reconheceu que não foi a decisão correta.

Para o próximo duelo como mandante no Mineirão, contra o Corinthians, nesta quarta-feira (10), os sócios das categorias Preto e Forte e Vingador poderão comprar apenas um ingresso adicional. Isso porque, durante a venda do dia 4, as categorias Prata e Branco foram as mais prejudicadas.

A chance do sócio comprar mais um ingresso do que o de costume, além de resultar em uma má distribuição entre os torcedores, também abriu possibilidade para que eles possam revender posteriormente.

Confira a mensagem do Atlético:

“O Atlético vem a público se desculpar com os sócios Galo na Veia que não conseguiram comprar ingressos para o jogo contra o América, notadamente os sócios das categorias Prata e Branco.



O Galo reconhece que errou na estratégia e informa que, a partir da próxima partida, sócios das categorias Preto e Forte e Vingador poderão comprar apenas um ingresso adicional.



A permissão de compra de dois ingressos adicionais foi uma ação pontual para estimular o retorno dos torcedores ao estádio, no momento em que eram muitas as restrições e exigências, inclusive com a obrigatoriedade da realização de testes de Covid-19. Quando os protocolos mudaram, o Clube deveria ter revisto essa política de incentivo, o que não ocorreu, razão pela qual formaliza esse pedido de desculpas.”

