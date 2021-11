A linha MOVE Mineirão vai voltar a circular segundo anúncio da Prefeitura de Belo Horizonte, nesta sexta-feira. A linha tinha sido paralisada durante a pandemia e vai voltar a operar neste domingo (7), a partir das 13h, saindo da Estação Rio de Janeiro, na avenida Santos Dumont, no Centro. O intervalo entre as viagens será de 15 minutos.



Segundo a PBH, a linha 55 (MOVE Mineirão) vai contar com embarque e desembarque na área central. Na região do estádio, os torcedores irão desembarcar próximo ao portão Norte, na rua Rebelo Horta. Após a partida, os ônibus sairão do Mineirão, na avenida C. O preço da passagem é R$4,50 e o pagamento pode ser feito também com o Cartão BHBUS.



Veja o traslado do MOVE Mineirão

O MOVE Mineirão sairá da avenida Santos Dumont e seguirá ao longo da av. Presidente Antônio Carlos, operando nas Estações Senai (av. Antônio Carlos, 580), São Francisco (av. Antônio Carlos, 3.720) e UFMG (av. Antônio Carlos, 6.700). Na região do estádio, os torcedores irão desembarcar próximo ao portão Norte, na rua Rebelo Horta. Após a partida, os ônibus sairão do Mineirão, na avenida C.

