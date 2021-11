As vitórias de Londrina e Brusque em cima de Ponte Preta e CRB, respectivamente, nessa segunda-feira (15), não eliminaram a possibilidade de o Cruzeiro ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, embora a chance de isso acontecer seja ínfima.

De acordo com o Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática da UFMG, a Raposa tem 0,002% de risco de descenso.

Um triunfo em uma das duas partidas restantes na Série B é o suficiente para o Cruzeiro garantir a permanência na Segundona, sem depender de outros resultados.

Em 11º lugar, com 46 pontos, a Raposa ainda vai enfrentar o Sampaio Corrêa, na quinta-feira (18), às 21h, no Castelão (MA), e o Náutico, em 28 de novembro, às 16h, em casa.

