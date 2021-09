A volta do público nos jogos do Campeonato Brasileiro pode estar próxima de acontecer. Horas após reunião entre a CBF e 19 clubes que disputam a Série A, que determinou a manutenção da proibição da torcida neste momento, o Atlético informou que os espectadores poderão voltar ao estádio a partir da 23ª rodada, marcada para o 1º fim de semana de outubro. Essa decisão foi tomada durante a reunião.

Ainda segundo o Alvinegro, para que isso aconteça, é necessário a permissão das autoridades locais, para que todos os clubes participantes da elite do futebol brasileiro tenham a mesma prerrogativa, havendo, desse modo, isonomia entre os clubes.

Reunião

A decisão da reunião com a CBF foi aprovada de forma unânime pelos 19 de clubes que participaram do encontro. A única ausência entre os integrantes da Série A foi o Flamengo, que não mandou representantes.

Flamengo

Em relação à situação do Rubro-Negro carioca, o Atlético informou que os clubes entrarão com pedido junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que a liminar obtida pelo Flamengo, que lhe permite atuar com torcida no Brasileiro, seja apreciada em regime de urgência, pelo Pleno do Tribunal (segunda instância do órgão). O intuito das demais agremiações é que a liminar seja revogada.

Ainda conforme o que foi deliberado na reunião desta quarta, na hipótese de a liminar não ser cassada e de o Flamengo insistir em jogar com torcida, a rodada será adiada pela CBF.

Uma nova reunião para tratar sobre o tema foi marcada para o dia 28 de setembro.

Clubes mineiros

Em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético conseguiram decisão similar, mas apenas a Raposa optou em voltar a atuar com torcida, recebendo os cruzeirenses no duelo com o Confiança-SE, pela 20ª rodada da Série B.

O Atlético teve público no duelo com o River Plate, da Argentina, no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Após as duas partidas, realizadas nos dias 18 e 20 de agosto, respectivamente, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), proibiu novamente a presença dos torcedores nos estádios da capital mineira.

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal citou os vários flagrantes de descumprimento dos protocolos nos dois jogos, para justificar a medida.

Tal decisão fez com que o clube estrelado transferisse o duelo com a Ponte Preta, neste sábado (11), às 11h, pela 23ª rodada da Segunda Divisão, para Sete Lagoas, praça que permite a presença de espectadores neste tipo de evento.

