Cuca não é mais o técnico do Atlético. O treinador de 59 anos, campeão do Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil pelo Galo em 2021, se reuniu com a diretoria do clube alvinegro, na tarde de segunda-feira (27), e comunicou que está deixando o cargo.

Conforme a rádio Itatiaia, Cuca participou de uma reunião on-line com Renato Salvador, Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, o presidente Sérgio Coelho e do diretor de futebol Rodrigo Caetano, explicando que, por problemas de ordem familiar, não vai seguir com o Atlético em 2022.

O treinador também se comprometeu com o comando do Galo a não trabalhar em nenhuma outra equipe na próxima temporada. O clube ainda não se posicionou de forma oficial após a decisão do técnico.

