Lá se vão dez dias desde a oficialização do acordo entre Ronaldo e Cruzeiro, no qual o Fenômeno adquiriu 90% das ações da SAF. E, até agora, a Raposa não anunciou se Vanderlei Luxemburgo permanecerá ou deixará o comando técnico do time principal. O ex-atacante e o diretor Paulo André são os responsáveis em analisar a situação do Professor. Luxa, por sua vez, tem a seu favor uma série de pontos positivos para tentar garantir a continuidade de seu trabalho na Toca.

Com contrato renovado até o fim de 2023, Luxemburgo conta com o apoio de vários dos principais jogadores do atual elenco, como o goleiro Fábio, o volante/lateral Rômulo e o meia Giovanni e de jovens atletas que ganharam oportunidades com o treinador, vide o meio-campista Adriano e os atacantes Vitor Leque e Vitor Roque.

Além disso, Vanderlei foi crucial para o Cruzeiro nos bastidores, tanto para exigir da diretoria que pagasse os salários dos jogadores e demais funcionários em 2021 quanto na contratação de nove jogadores, visando à temporada 2022: o goleiro Jailson, o lateral Pará, os zagueiros Maicon e Sidnei, os meio-campistas Fernando Neto, Filipe Machado, Pedro Castro e João Paulo e o atacante Edu.

Desempenho

Dos seis treinadores que o Cruzeiro teve em duas edições de Série B – excluindo o interino Célio Lúcio –, Luxemburgo teve o segundo melhor aproveitamento, com 50,7%, atrás somente de Felipão, com 55,5%. Enderson Moreira teve 45,8%; Mozart e Ney Franco, 33,3%, cada; e Felipe Conceição, 0%.

Diferentemente do que houve com Luiz Felipe Scolari, a Raposa daria continuidade ao trabalho de um treinador de uma temporada para outra, caso mantenha o Professor.

Decisão

Recentemente, Luxemburgo disse que respeitaria qualquer decisão de Ronaldo. “De coração, o que for feito será aceito. Meu coração vai continuar no Cruzeiro. Se eu continuar, vou me empenhar ao máximo para levar o Cruzeiro à Primeira Divisão. E se eu sair, vou torcer muito para que o Cruzeiro suba para a Série A”, afirmou o técnico, que segue no aguardo por uma resposta.

