A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas de uma das mais importantes competições brasileiras. Com oito fases, a Copa do Brasil começará no dia 23 de fevereiro, e decisão final está prevista para os dias 10 e 19 de outubro.

Segundo o regulamento apresentado, as duas primeiras fases serão disputadas em apenas um jogo. A partir da terceira etapa, haverá dois confrontos por chaveamento (ida e volta). Nesta fase, prevista para abril, entram os times que disputarão a Libertadores.

Na quarta fase, nas oitavas de final e nas quartas, os duelos serão definidos por meio de sorteios, e todas as equipes podem se enfrentar.

A Copa do Brasil começará com 80 times na primeira fase, mas, ao todo, serão 92 clubes, entre campeões de torneios estaduais, nacionais e continental. O vencedor, além das premiações, estará classificado para a Libertadores de 2023.

O Atlético é o atual campeão do torneio, tendo faturado o bi em 2021.

Datas previstas para as fases da Copa do Brasil:

1ª Fase: 23/2, 24/2, 2/3 e 3/3

2ª Fase: 9/3, 10/3, 16/3 e 17/3

3ª Fase: 20/4 e 21/4

4ª Fase: 11/5 e 12/5

5ª Fase (Oitavas de final): 22/6, 23/6, 13/7 e 14/7

6ª Fase (Quartas de final) : 27/7, 28/7 e 17/8 e 18/8

7ª Fase (Semifinal): 24/8 e 14/9

8ª Fase (Final): 12/10 e 19/10

