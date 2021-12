Em 20 de agosto deste ano, o Atlético anunciou oficialmente a venda de Marrony ao Midtjylland. Ainda em processo de adaptação ao futebol nórdico, o atacante está longe do protagonismo do atual líder do Campeonato Dinamarquês. Muito pelo contrário. Em oito partidas realizadas pela equipe principal, não balançou as redes uma vez sequer.

Na Superligaen, a primeira divisão do país, o avante esteve presente em cinco jogos, saindo do banco de reservas em todos eles. Pela Liga Europa, foram duas participações, novamente começando como suplente e entrando no decorrer dos 90 minutos. Já pela Sydbank Pokalen, a copa nacional, atuou uma vez e como titular.

Há ainda dois duelos em que ele esteve no gramado, pela Reserveligaen, uma liga de atletas reservas. Como forma para ganhar ritmo e dentro do processo de adaptação, Marrony iniciou jogando em duas oportunidades.

A estreia com a camisa do Midtjylland se deu em 13 de setembro, mas pelo torneio dos suplentes, na derrota de sua equipe, por 3 a 2, para o Aarhus. Já nas competições principais, debutou no dia 22 do mesmo mês, nos 5 a 0 para cima do Kjellerup, pela Sydbank Pokalen.

Cifras alvinegras

Na negociação entre Atlético e Midtjylland, ficou definido que o Galo receberia 3 milhões de euros à vista e 1,5 milhão de euros em junho de 2022. Além disso, o Alvinegro poderia ter uma bonificação de 1 milhão de euros por ano, caso o atleta atue, pelo menos, em 50% das partidas do time por temporada.

Excetuando os jogos do torneio de reservas, o clube escandinavo já disputou 31 jogos na season 2021/22. O levantamento considera os duelos válidos pela Liga Europa, a Qualificação para a Champions League, a Sydbank Pokalen e a Superligaen.

Desde a chegada de Marrony, a equipe dinamarquesa participou de 22 embates. E da estreia do atleta no time principal para cá, foram 17 jogos do clube, em torneios oficiais.

Ou seja, em qualquer uma dessas situações, o aproveitamento do atleta em campo está abaixo do mínimo que possibilitaria ao Galo uma bonificação nesta primeira temporada do jogador, que tem como objetivo emplacar uma série de gols para cair nas graças de sua torcida.

