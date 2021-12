A vitória por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo (12), no Mineirão, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, deixou o Atlético muito perto do título da competição.

No duelo de volta, marcado para esta quarta, às 21h30, na Arena da Baixada, o Galo pode perder por até três gols de diferença que ainda garante a taça. Um triunfo do Furacão com quatro gols de vantagem leva a decisão para a disputa de pênaltis. Não há o gol qualificado.

Entretanto, apesar do grande passo dado rumo à conquista do principal torneio de mata-mata do país, o atacante Keno prega cautela para a finalíssima em Curitiba.

“É uma vantagem boa. Entramos para vencer o jogo, sabemos que jogar lá (na Arena da Baixada) contra o Athletico-PR é dífícil, é um campo sintético, com um treinador, que eu trabalhei com ele, muito inteligente. É uma decisão, entramos para conseguir a vitória, conseguimos uma vantagem boa, mas não tem nada ganho ainda. Sabemos que final é um jogo de disposição, um jogo de “guerra”. Temos que entrar lá com a mesma disposição que entramos aqui (no Mineirão)”, disse o camisa 11.

Trunfo

Apesar de destacar a dificuldade que o Atlético deve encontrar nesta quarta, Keno acredita que a postura dos donos da casa pode favorecer uma de suas principais características: a velocidade.

“Eu acho que teremos espaço, sim. O time deles ai tentar fazer o gol no início do jogo para poder incendiar a partida. Mas temos que ter tranquilidade, temos muitos jogadores experientes, que já jogaram finais. Sabemos que os primeiros cinco, dez minutos deles serão muito fortes. Entraremos mais ligados ainda, sabemos que não podemos vacilar em nenhum momento”.

Certamente com Keno, autor de um gols no jogo de ida, entre os titulares, o Galo, campeão brasileiro e do Campeonato Mineiro, tentará selar a Tríplice Coroa, e fechar com chave de ouro uma temporada que já é histórica para o Alvinegro.

