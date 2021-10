Derrotado pelo Atlético-GO, por 2 a 1, o Alvinegro mineiro viu sua vantagem na liderança cair em um ponto, já que o Flamengo empatou com o Cuiabá, por 0 a 0. Porém, a distância de dez pontos para o Rubro-negro ainda mantém o Galo com quase 90% de chances de conquistar o título brasileiro em 2021.

Segundo o site de probabilidades da UFMG, o Atlético, que tinha 90% de chances de ser o campeão nacional antes de perder uma invencibilidade de 18 jogos, agora tem 87,6%.

Já o Flamengo, principal rival do Galo na disputa do Brasileirão, tem 11% de probabilidade de levar o tricampeonato consecutivo — todos os demais times não chegam a 1% de chance de título.

Embora esteja a dez pontos do Atlético, o Flamengo tem a possibilidade de diminuir essa distância para quatro, já que tem dois jogos a menos que a equipe alvinegra. Os dois times ainda farão um confronto direto em 30 de outubro, no Maracanã.

O próximo jogo do time comandado por Cuca será nesta quarta- feira (20), mas na disputa pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Fortaleza, às 21h. Pelo Brasileiro, o próximo embate será no domingo (24), às 16h, contra o Cuiabá, no Mineirão. Em casa, o Galo tem 86% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro.

