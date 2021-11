O América não terá Mauro Zárate para o confronto com a Chapecoense nesta terça-feira (30), às 21h, no Independência, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante argentino está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo recebido no empate em 1 a 1 com o Bragantino, no último sábado (27), no Nabi Abi Chedid.

Os centroavantes Fabrício Daniel e Rodolfo são algumas das opções para a lacuna deixada pelo hermano.

Nesse sábado, o volante Lucas Kal também foi advertido com cartão e entrou para a extensa lista de atletas do time que acumulam dois amarelos.

Além de Kal, estão pendurados Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Zé Vitor, Marlon, Zé Ricardo, Ramon, Eduardo, Alê, Juninho, Juninho Valoura, Ademir e Carlos Alberto.

O Coelho é o 10º colocado com 46 pontos. Adversário desta terça, a já rebaixada Chapecoense soma 15 e está na última posição do Brasileirão.

