Líder isolado, 100% de aproveitamento, virtualmente classificado às semifinais, melhor ataque da competição e artilheiro. O Atlético sobra na fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro. Diante da disparidade em relação aos concorrentes, o time de Cuca pode se dar ao luxo de buscar marcas. Uma delas é tentar manter a média de três gols por partida, que carrega após cinco rodadas, para decretar o melhor desempenho ofensivo de uma equipe nesta etapa do Estadual.

Este desafio tem sequência a partir da próxima quinta-feira, quando o Atlético coloca seus 100% em jogo encarando a quarta colocada Caldense, às 17h30, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, na partida que fecha a sexta rodada do Módulo I.

Marrony lidera a artilharia do Campeonato Mineiro após cinco rodadas, com três gols Marrony lidera a artilharia do Campeonato Mineiro após cinco rodadas, com três gols

Desde 2005, a primeira fase do Campeonato Mineiro tem 12 clubes jogando em turno único, com cada um entrando em campo 11 vezes. O maior número de gols marcados por um clube nesta etapa foi registrado em 2011, quando o Galo balançou as redes adversárias 32 vezes, média de 2,90.

Em 2021, o Atlético tem 15 gols em cinco jogos, média de três. Sua diferença é tão grande para os concorrentes, que os adversários mais próximos neste critério, América, Athletic, Tombense e Pouso Alegre, marcaram cinco vezes, casa, e tem média de um gol por partida.

Artilharia

Os 15 gols do Galo significam 25% dos 59 marcados nos 39 jogos já disputados pelos 12 clubes do Módulo I. A equipe do técnico Cuca balançou mais a rede que os outros três integrantes do G-4 da competição juntos, pois a soma dos ataques de América, Athletic e Caldense dá 14.

Com tamanho poderia ofensivo, o artilheiro do Campeonato Mineiro só poderia ser atleticano. A posição é ocupada por Marrony, um dos destaques do time reserva que defendeu o clube nas primeiras quatro rodadas. Ele marcou três vezes.

A partir dos 3 a 0 sobre o lanterna Coimbra, no Mineirão, em 19 de março, na última rodada antes da paralisação do torneio, o Atlético passou a usar força máxima e com o técnico Cuca no banco de reservas. Antes, a equipe vinha sendo comandada por Lucas Gonçalves, integrante da comissão técnica fixa do clube.

No primeiro jogo, os titulares do Galo e Cuca mantiveram a média de três gols por partida. Eles ainda têm mais seis desafios pela frente a partir da próxima quinta-feira, diante da Caldense, em Poços de Caldas.

