O atacante Hulk está treinando forte, mesmo antes de iniciar a pré-temporada na Cidade do Galo, marcada para 17 de janeiro. O atleta tem divulgado em suas redes sociais vídeos e fotos de atividades físicas em uma academia ou em uma praia em João Pessoa (PB).

Nessa terça-feira (4), ele passou por um trabalho físico, com corridas na esteira, enquanto nesta quarta (5), o treino foi na areia.

Os treinamentos, como mostram imagens do Instagram do Vingador, são orientados pelo personal trainer Hugo Araújo, com duração de cerca de duas horas.

Com 35 anos de idade, Hulk demonstra mais uma vez aproveitar o tempo de folga para aprimorar a forma física, algo crucial para o desempenho dele em 2021.

Na última temporada, o atacante foi o artilheiro, com 36 gols, e principal garçom do Atlético, com 12 assistências. Ele também se tornou o goleador da Copa do Brasil (oito bolas na rede) e do Brasileirão (19).

