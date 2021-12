Um dos principais atacantes da história do Cruzeiro e um dos símbolos do time campeão da Tríplice Coroa de 2003, o colombiano Aristizábal, completa 50 anos nesta quinta-feira (9).

Em suas redes sociais, o clube celeste parabenizou o avante. "Quinta-feira de comemoração para o nosso ex-atleta Aristizábal! Com 28 gols em 54 partidas, o atacante honrou nosso manto e participou da conquista da histórica Tríplice Coroa, em 2003", escreve a Raposa.

Nascido em 9 de dezembro de 1971, Víctor Hugo Aristizábal Posada estreou pelo Cruzeiro no dia 8 de fevereiro de 2003, no triunfo por 3 a 0 sobre o Villa Nova, no Castor Cifuentes. Em 26 de fevereiro daquele ano, anotou seu primeiro gol pelo clube, nos 6 a 0 em cima do Mamoré.

A despedida veio em alto estilo, na vitória por 2 a 1 diante do Paysandu, em 30 de novembro de 2003, sacramentando o título do Brasileiro dos celestes.

Pela Raposa, também foi campeão do Mineiro e da Copa do Brasil de 2003, inclusive anotando um dos tentos do triunfo por 3 a 1 contra o Flamengo, na finalíssima do torneio nacional mata-mata.

