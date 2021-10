O Athletico-PR será o adversário do Atlético na final da Copa do Brasil. Com dois gol de Nikão e um de Zé Ivaldo, o Furacão venceu o Flamengo por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (27), no Maracanã, no jogo de volta da semifinal, e se garantiu na decisão.

No duelo de ida, na Arena da Baixada, as equipes haviam empatado em 2 a 2.

As partidas que definirão o campeão torneio estão marcados para os dias 8 e 12 de dezembro. Um sorteio, marcado para a tarde desta quinta, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), vai definir a ordem dos mandos de campo do confronto.

Assim como o Galo, o clube paranaense vai disputar pela terceira vez as finais da principal competição de mata-mata do país, em busca de seu segundo título.

Em 2013, o Athletico foi vice-campeão ao perder para o próprio Flamengo na final. Seis anos depois, levantou a taça ao superar o Internacional.

