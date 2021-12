Autor de dois gols no Mineirão, Eduardo Vargas deverá ser o substituto de Diego Costa na Arena da Baixada

Depois de o Atlético vencer o Athletico-PR por 4 a 0 no Mineirão, as equipes vão se reencontrar nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Arena da Baixada. Na partida que define o campeão da Copa do Brasil, tanto o Galo quanto o Furacão terão desfalques.

Provável escalação do Athletico-PR

Capitão da equipe comandada por Alberto Valentim, o zagueiro Thiago Heleno não poderá enfrentar o Galo nesta quarta-feira. Ele cumprirá suspensão automática, depois de ter recebido, no jogo de ida, o terceiro cartão amarelo na Copa do Brasil.

Outra ausência no Furacão deve ser o meia-atacante Nikão. Principal jogador do time paranaense, ele se queixa de dores no tornozelo e não participou do último treinamento antes da partida.

Pedro Rocha deve ser o substituto de Nikão, enquanto Zé Ivaldo é o principal candidato a herdar a vaga de Thiago Heleno.

Porém, Alberto Valentim não descartou abandonar o esquema com três zagueiros. "Já fiz algumas escalações na minha cabeça. Vamos analisar bem. Além da possível ausência do Nikão, por lesão, e da ausência do Thiago, para definir os 11, preciso saber como todos os atletas estão fisicamente", diz.

O Athletico-PR deve entrar em campo com: Santos; Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Nico Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Pedro Rocha (Nikão), Renato Kayzer e Terans.

Provável escalação do Atlético

No Galo, o técnico Cuca não poderá contar com o centroavante Diego Costa. Com dor na coxa direita, ele participou de apenas 11 minutos da vitória por 4 a 0, no jogo de ida, e foi substituído por Eduardo Vargas, que marcou os dois últimos gols da equipe alvinegra.

O atacante chileno deve começar a partida na Arena da Baixada, formando trio ofensivo com Hulk e Keno.

Na defesa, há a ausência do zagueiro Nathan Silva, que já havia disputado a Copa do Brasil pelo Atlético-GO. Assim como no Mineirão, seu substituto será Igor Rabello.

Sem desfalques por suspensão, o time provável do Atlético é formado por: Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Vargas e Keno.

Onde assistir à final entre Athletico-PR e Atlético

A finalíssima da Copa do Brasil será transmitida pela TV Globo, pelo SporTV e pelo Premiere.

Arbitragem

O árbitro do jogo na Arena da Baixada será o gaúcho Anderson Daronco. Marcelo Carvalho Van Gasse, de São Paulo, e Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, completam o trio.

Já o VAR será de Daniel Nobre Bins, também do Rio Grande do Sul.

Regulamento

Na Copa do Brasil, não há mais o critério de gols marcados fora de casa. Como venceu a ida por 4 a 0, o Atlético será campeão mesmo se perder por três gols de diferença.

Caso o Athletico-PR vença com quatro gols de saldo, a decisão será em disputa de pênaltis.

