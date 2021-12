O Atlético está muito perto do bicampeonato da Copa do Brasil. Com a goleada por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, no Mineirão, neste domingo (12), o time pode perder por até três gols de diferença que mesmo assim garante o título na quarta-feira (15), na Arena da Baixada. Mas o Alvinegro vai em busca de mais um triunfo, o que seria seu 90º na história da competição.

Ao todo, o Galo soma 89 vitórias, 38 empates e 48 derrotas em 175 partidas disputadas desde 1989, quando a competição foi criada.

E com o resultado deste domingo, o time de Cuca chegou ao maior número de triunfos do Atlético em uma só edição do torneio. O elenco atual obteve oito, superando a equipe preta e branca de 2003, que ganhou sete vezes naquela edição.

Veja abaixo o número de vitórias do Atlético em cada edição da Copa do Brasil

1989: 4

1990: 3

1991: 2

1992: 3

1993: Não participou

1994: 3

1995: 3

1996: 2

1997: 1

1998: 3

1999: 1

2000: 0

2001: 1

2002: 4

2003: 7

2004: 2

2005: 4

2006: 3

2007: 4

2008: 3

2009: 3

2010: 5

2011: 2

2012: 3

2013: 0

2014: 6

2015: 0

2016: 2

2017: 2

2018: 3

2019: 2

2020: 0

2021: 8 (em andamento)