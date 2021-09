Contra o Palmeiras, nesta terça-feira (28), às 21h30, o Atlético fará seu 28º jogo de Copa Libertadores tendo o Mineirão como sede, valendo vaga na decisão da competição. E o time alvinegro vai em busca de sua 16ª vitória pelo torneio no Gigante da Pampulha.

Entre triunfos heroicos, goleadas, frustrações e o jogo do título de 2013, o Alvinegro possui 66,67% de aproveitamento em partidas disputadas no Mineirão na história da Liberta. Ao todo, são 15 vitórias, nove empates e três derrotas (confira abaixo a lista de confrontos).

Na competição deste ano, o time alvinegro está invicto no estádio: superou América de Cali, Cerro Porteño e La Guaira na fase de grupos e o River Plate nas quartas de final e empatou com o Boca Juniors nas oitavas.

O último revés do Atlético no Gigante, pelo torneio sul-americano, aconteceu em 23 de abril de 2019, quando perdeu por 1 a 0 para o Nacional, do Uruguai. Naquela edição, o Galo já havia sido derrotado pelo Cerro, pelo mesmo placar, no Mineirão, resultados cruciais para a eliminação da equipe mineira ainda na etapa de grupos.

O Galo se classifica caso vença o Palmeiras por qualquer placar. Empate sem gols leva a decisão para a disputa de penalidades. Qualquer outra igualdade ou triunfo do Verdão dá a vaga aos paulistas.

Confira os jogos do Atlético no Mineirão em Libertadores

1972

30/1 - Atlético 2 x 2 São Paulo

1/3 - Atlético 1 x 1 Cerro Porteño-PAR

5/3 - Atlético 0 x 0 Olimpia-PAR

1978

15/3 - Atlético 1 x 1 São Paulo

16/4 - Atlético 5 x 1 Unión Española-CHI

20/4 - Atlético 2 x 0 Palestino-CHI

24/9 - Atlético 1 x 2 Boca Juniors-ARG

8/10 - Atlético 1 x 0 River Plate-ARG

1981

3/7 - Atlético 2 x 2 Flamengo

28/7 - Atlético 1 x 0 Olimpia-PAR

31/7 - Atlético 2 x 2 Cerro Porteño-PAR

2000

17/2 - Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL

14/3 - Atlético 2 x 1 Bella Vista-URU

5/4 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI

2/5 - Atlético 1 x 0 Athletico-PR

18/5 - Atlético 1 x 1 Corinthians

2013

24/7 - Atlético 2 (4) x (3) 0 Olimpia-PAR

2016

14/4 - Atlético 4 x 0 Melgar-PER

2017

9/8 - Atlético 0 x 0 Jorge Wilstermann-BOL

2019

6/3 - Atlético 0 x 1 Cerro Porteño-PAR

3/4 - Atlético 3 x 2 Zamora-VEN

23/4 - Atlético 0 x 1 Nacional-URU

2021

27/4 - Atlético 2 x 1 América de Cali-COL

4/5 - Atlético 4 x 0 Cerro Porteño-PAR

25/5 - Atlético 4 x 0 La Guaira-VEN

20/7 - Atlético 0 (3) x (1) 0 Boca Juniors-ARG

18/8 - Atlético 3 x 0 River Plate-ARG

