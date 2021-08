O Atlético “martelou”, “martelou” e “martelou”, mas não conseguiu vencer o Fluminense, na noite desta segunda-feira (23), no estádio São Januário. Em um duelo no qual desperdiçou várias chances de gol ao longo dos 90 minutos, o Galo empatou em 1 a 1 com o Tricolor das Laranjeiras, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Velho conhecido do futebol mineiro, o atacante Fred abriu o placar para o time carioca, aos 24 minutos do primeiro tempo, após converter pênalti cometido por Hulk no zagueiro Luccas Claro.

O tento anotado, inclusive, eleva o centroavante ao posto de segundo maior artilheiro da história do Brasileirão, ao lado de Romário, com 154 gols. O goleador máximo é Roberto Dinamite, com 190 bolas nas redes.

Aos 38 minutos da etapa final, Eduardo Sasha deixou tudo igual para o Alvinegro, ao acertar uma bela finalização, da entrada da área, no ângulo esquerdo do goleiro Marcos Felipe.

Com o resultado, o Atlético, líder da competição, chegou aos 38 pontos, e abriu seis de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado e derrotado pelo Cuiabá no último domingo. O Flu, por sua vez, fecha a rodada na 16ª posição, na beira da zona de rebaixamento, com 18 pontos.

Na próxima rodada, o Galo vai encarar o Red Bull Bagantino, no domingo (29), às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid. No dia seguinte, o Tricolor vai receber o Bahia, às 19h, no Maracanã.

Antes, as duas equipes vão medir forças novamente, nesta quinta-feira (26), às 21h30, no estádio Nilton Santos, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Chances perdidas

Superior tecnicamente ao adversário e vivendo um momento em que a confiança está em alta, o Atlético tentou tomar a iniciativa das jogadas desde o início da partida.

Sabedor dessa realidade, o Flu, comandado pelo reestreante técnico Marcão à beira do campo, optou pela clara estratégia de se defender e apostar nos contra-ataques.

Quando conseguiu a vantagem no placar, o time carioca recuou ainda mais, impondo muitas dificuldades ao Alvinegro, que não conseguiu muitos espaços para invadir a área do rival. A exceção havia sido uma bola na trave de Vargas, ainda no início do jogo, quando o marcador estava empatado.

Na segunda etapa o panorama foi diferente. Apesar da mesma postura reativa do Tricolor, os comandados de Cuca conseguiram se aproximar da meta de Marcos Felipe.

Ao todo, o Galo finalizou 19 vezes ao gol, contra nove do Flu. Antes de conseguir o empate com Sasha, o Alvinegro ainda viu Hulk acertar a trave, Vargas errar uma cabeçada de frente para o gol, e Allan exigir bela defesa de Marcos Felipe, em finalização de fora da área.

No final das contas, a décima vitória consecutiva no Brasileiro não veio para Belo Horizonte, mas um empate em uma noite de grande valentia defensiva do adversário e de baixa eficiência nas finalizações, acaba ficando de bom tamanho para o Galo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, Nino e Egídio; André (Bobadilla), Martinelli (Nonato) e Yago Felipe; Luiz Henrique (Gabriel Teixeira), Lucca (Nenê) e Fred (Abel Hernández)

Técnico: Marcão

ATLÉTICO 1

Everson; Guga (Tchê Tchê), Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho (Eduardo Sasha) e Nacho Fernández (Sávio); Savarino (Keno), Hulk e Vargas (Nathan)

Técnico: Cuca

DATA: 23 de agosto de 2021 (segunda-feira)

LOCAL: São Januário

CIDADE: Rio de Janeiro (RJ)

MOTIVO: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro, todos de São Paulo

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP/Fifa)

CARTÕES AMARELOS: Yago Felipe, Luiz Henrique e Abel Hernández (Fluminense); Nathan Silva, Eduardo Sasha e Hulk (Atlético)

GOLS: Fred, aos 24 minutos do primeiro tempo (Fluminense); Eduardo Sasha, aos 38 minutos do segundo tempo