O Atlético conhecerá nesta segunda-feira (15) o seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil Sub-20. Após o empate por 0 a 0 no tempo normal e uma vitória por 4 a 3 nos pênaltis, a equipe mineira eliminou o Fluminense-PI e avançou à segunda fase da competição. A partir das 19h, na Arena Acreana, Galvez, do Acre, e Londrina, do Paraná, se enfrentam em busca da classificação.

Titular da equipe alvinegra, o lateral-esquerdo Vinícius Nogueira, que já tem a experiência de ter disputado duas finais do Campeonato Brasileiro da categoria, sendo que foi campeão com o Galinho recentemente, acredita que o time esteve tranquilo no primeiro desafio e enxerga nisso um fator fundamental para a classificação. Ele bateu uma das penalidades que deram a vaga.

"Foi um jogo muito disputado. O Fluminense-PI estava bem postado. Criamos oportunidades de gol, mas não conseguimos concluir. Quando a decisão foi para os pênaltis, estávamos tranquilos, pois treinamos a semana inteira e sabíamos o que fazer", comentou o lateral da equipe comandada pelo técnico Marcos Valadares.

