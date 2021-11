Arena MRV será inaugurada oficialmente em 19 de maio de 2023, com shows musicais e amistoso

A Arena MRV, o Clube Atlético Mineiro e a Live Park anunciaram nesta terça-feira (30) as datas da inauguração da nova “Casa do Galo”. Serão cinco dias de festas.

Os eventos acontecerão entre março e maio de 2023 e contarão com a participação de grandes nomes da história do Atlético e da música brasileira, como Ivete Sangalo, César Menotti e Fabiano e Nando Reis.

O formato de inauguração abrange cinco datas diferentes, e cada evento terá um tema dentro do que foi chamado de BH Festival.

Data 1

25 de março de 2023

Aniversário do Atlético: instalação de traves, marcação do campo e primeiro chute a gol.

Apresentação da orquestra sinfônica.

Data 2

15 de abril de 2023

Inauguração com show de música eletrônica com DJ anunciado no próximo evento

Expectativa de 20 mil pessoas.

Data 3

6 de maio de 2023

Meet com as Lendas do Galo

Data 4

19 de maio de 2023

Inauguração Oficial

Show de Nando Reis

Realização de um amistoso internacional

Data 5

27 de maio de 2023

Apresentação de Jota Quest, César Menotti e Fabiano, Ivete Sangalo e atração internacional a ser divulgada.

Para os interessados, os passaportes estarão disponíveis a partir do dia 6 de dezembro. A pré-venda para sócios da Arena MRV acontece nos dias 6 e 7. Para os sócios Galo na Veia, dias 8 e 9. Para o restante do público, a venda começará no dia 10 de dezembro. O site bhfestival.com.br estará no ar a partir da tarde desta terça-feira (30).

Os passaportes serão divididos em três categorias:

Passaporte ouro que dá acesso aos 5 eventos.

Passaporte prata, dá acesso a partir do segundo evento.

Passaporte bronze, acesso a partir do terceiro evento.

A organização promete que a Arena MRV será referência no que diz respeito a infraestutura, sustentabilidade e tecnologia.

As empresas ressaltaram que o estádio não será só para receber eventos esportivos, mas também eventos musicais, corporativos e de entretenimento. A ideia é conseguir trazer para o clube uma maior rentabilidade e identificação da torcida.

Finalização das obras da Arena MRV

Iniciadas em 2019, as obras da Arena MRV estão previstas para terminar em 2022. Com o custo em torno de R$ 560 milhões, o estádio terá a capacidade de receber até 46 mil torcedores.

Reinaldo, ex-jogador e ídolo do Atlético, presente no evento de divulgação das datas, se mostrou animado. “Vocês precisam visitar a Arena”, destacou.

