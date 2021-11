Cuca tem contrato com o Atlético até o fim de 2022, mas o clube já planeja prorrogar o vínculo com o treinador

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, afirmou nesta terça-feira (30) que ainda não é momento para falar sobre renovação de contrato com o técnico Cuca. O atual vínculo se encerra no fim de 2022, mas o clube já planeja contar com o treinador em sua primeira temporada na Arena MRV, em 2023.

“Não podemos tirar a concentração do Cuca. A partir do momento em que a gente começa a negociação, aquilo às vezes pode tirar o foco dos jogos tão importantes que temos pela frente. Então deixa isso tudo passar e depois a gente conversa. Tomara que dê certo, nós temos essa confiança”, disse.

Para o mandatário, Cuca tem todas as características que a diretoria buscava em um técnico, como o conhecimento e identificação com o clube, a qualidade do trabalho e sua personalidade séria. “Nós tínhamos a total certeza de que daria certo”, afirmou.

Reforços para 2022

Sobre o planejamento estratégico e de gestão para 2022, Sérgio Coelho disse que já está tudo feito. Em relação ao mercado de futebol, ele admitiu a possibilidade de contratações, mas ratificou a satisfação com o elenco atual do Atlético.

“Já temos jogadores mapeados, mas, no momento, estamos com a equipe completa e montada. Espero que continue do jeito que está”, desejou.

Leia mais:

‘Vozão da Massa’: se o Ceará não perder para o Flamengo nesta terça, o Galo será campeão brasileiro