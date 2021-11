Principal jogador e artilheiro do Brasileiro, com 17 gols, o atacante Hulk, do Atlético, mal vê a hora de conquistar, com sua equipe, o bicampeonato da Série A. “Faz tempo que esse grito (de campeão) está pronto para sair. Vai sair na hora certa. Estou doido para gritar”, disse o Vingador. E o grito dele e de milhões de outros alvinegros pode ser entoado nesta terça-feira (30), sem que o Galo precise entrar em campo.

Com 78 pontos, 11 a mais que o Flamengo, o time comandado por Cuca pode angariar a taça caso o Urubu não supere o Ceará, às 20h, no Maracanã, pela 36ª rodada. Somente um triunfo manteria o Rubro-Negro vivo na disputa pelo título. Pelo menos, até a jornada seguinte.

Se for campeão nesta terça, o Atlético vivenciará uma situação similar à do Flamengo em 2019. Na ocasião, a equipe do Rio garantiu a taça sem precisar entrar em campo no dia em que garantiu matematicamente o troféu da Série A. Isso porque, com a derrota do Palmeiras para o Grêmio, por 2 a 1, em 24 de novembro daquele ano, o Verdão não poderia mais alcançar o Mengão, restando quatro rodadas até o fim.

Na edição atual, o Urubu teria que vencer seus quatro últimos duelos para alimentar uma ínfima chance de ficar com a taça. Neste cenário, o Galo precisaria de, pelo menos, dois pontos.

Retrospecto recente

Pela Série A de 2020, o time cearense venceu os dois confrontos diante do Flamengo, ambos por 2 a 0, sendo um dentro e outro fora de casa. Na edição deste ano, houve empate em 1 a 1, no Castelão.

Além de não perder para a equipe carioca há três jogos, o Ceará também apresenta um bom aproveitamento recente como visitante em duelos com o Rubro-Negro. Nos cinco últimos encontros, longe de seus domínios, o Vozão bateu o Urubu três vezes, empatou uma e foi derrotado em outra ocasião.

Já diriam os boleiros: nesta terça, todo atleticano é torcedor do Ceará desde pequeno.

