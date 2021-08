Com os 2 a 1 na noite desta quinta-feira (26), no Engenhão, o Atlético não apenas largou na frente na disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil como também encerrou um tabu sem vitória sobre o Fluminense fora de casa.

A última vez que o time alvinegro havia vencido o Tricolor, na condição de visitante, foi em 30 de agosto de 2015, quando bateu os cariocas por 2 a 1, com gols de Giovanni Augusto e Patric, no Maracanã.

Depois disso, o Atlético perdeu para o Flu três vezes: em 2016 (4 x 2), 2017 (2 x 1) e 2018 (1 x 0). Houve ainda três empates: em 2019 (1 x 1), 2020 (0 x 0) e 2021 (1 x 1). Esses seis confrontos foram válidos pelo Brasileirão.

O fim do jejum fora de casa veio com gols de Nacho Fernández e Hulk no primeiro tempo.

