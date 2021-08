A fama de rápido, cirúrgico e letal prevaleceu novamente nesta quinta-feira (26), no Engenhão. Com gols de Nacho Fernández e Hulk - Fred marcou para o Fluminense -, o Atlético superou o Tricolor por 2 a 1, largou na frente na disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil e chegou ao sexto jogo seguido sem perder na temporada: são cinco vitórias e um empate nos últimos embates no ano.

A partida de volta das quartas de final vai ocorrer no dia 15 de setembro, no Mineirão, e o Galo vai precisar de, no mínimo, um empate para avançar de fase e angariar mais R$ 7,3 milhões de premiação.

O próximo compromisso do Alvinegro, no entanto, será neste domingo (29), às 20h30, contra o Bragantino, no estádio Nabi Abi Ched, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Cuca buscarão sua 13ª vitória na Série A e, quem sabe, aumentar a diferença para os principais concorrentes na luta pelo título.

O jogo

Três dias depois de empatar com o Fluminense pelo Brasileirão, o Galo reencontrou o adversário e desta vez levou a melhor. Em lance revisado pelo VAR, Nacho Fernández colocou os mineiros em vantagem aos 13 minutos do primeiro tempo.

O Fluminense chegou ao empate, também com a intervenção do VAR, graças a Fred, que converteu uma penalidade aos 42 minutos e chegou a 36 gols em Copas do Brasil, se tornando, ao lado de Romário, o maior artilheiro da história do torneio.

Só que a alegria tricolor durou pouco. Aos 48, Hulk tabelou com Nacho e mandou para as redes: 2 a 1.

O segundo tempo foi aberto e bastante movimentado, com ambas as equipes despediçando boas chances. No fim, deu Galo!

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 1

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli (Nonato) e Yago Felipe (Nenê); Luiz Henrique (Arias), Lucca (Gabriel Teixeira) e Fred (Bobadilla)

Técnico: Marcão

ATLÉTICO 2

Everson; Guga, Igor Rabello, Alonso e Guilherme Arana; Allan (Réver), Zaracho e Nacho Fernández (Tchê Tchê); Savarino (Nathan), Vargas (Keno) e Hulk (Sasha)

Técnico: Cuca

DATA: 26 de agosto de 2021 (quinta-feira)

LOCAL: Nilton Santos

CIDADE: Rio de Janeiro (RJ)

MOTIVO: Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Anderson Daronco (Fifa), auxiliado por Rafael da Silva Alves (Fifa) e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

CARTÕES AMARELOS: Lucca, Fred (Fluminense); Allan (Atlético)

GOLS: Nacho Fernández aos 13 minutos, Fred aos 42 e Hulk aos 48 do primeiro tempo

