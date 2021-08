Diego Costa já tem data marcada para chegar ao Brasil. O Atlético informou, na tarde desta segunda-feira (16), que o atacante vai desembarcar em São Paulo, na manhã desta terça, vindo de Madri. Em seguida, Diego tomará um voo particular com destino ao Aeroporto da Pampulha.

Aos 32 anos, o jogador teve a contratação anunciada pelo Galo no último sábado, e vai assinar com o Alvinegro até dezembro de 2022.

O Atlético ainda não deu detalhes da apresentação do novo reforço, mas existe a expectativa de ela ocorra nesta quarta, antes do duelo com o River Plate, da Argentina, no Mineirão, no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Isso porque, o confronto com os Millonários vai marcar o reencontro do torcedor com o time alvinegro após quase um ano e meio.

