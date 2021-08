O empate em 1 a 1 com o Fluminense, nesta segunda-feira (23), no estádio São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, impediu que o Atlético ampliasse o próprio recorde de vitórias seguidas na Era dos Pontos Corridos da principal competição do país.

A equipe alvinegra vinha de nove triunfos consecutivos, se igualando ao Internacional, que chegou à marca na temporada passada, no topo da lista.

O recorde absoluto é do Guarani, responsável por 11 vitórias seguidas no Brasileiro de 1978, quando, inclusive, se sagrou campeão. Entretanto, naquela época, o campeonato tinha um regulamento diferente do atual. O atual formato está em vigência desde 2003.

Antes de empatar com o Flu, os comandados de Cuca haviam batido Atlético-GO (4x1), Cuiabá (0x1), Flamengo (2x1), América (1x0), Corinthians (2x1), Bahia (3x0), Athletico-PR (2x0), Juventude (2x1) e Palmeiras (2x0).

Invencibilidade

Apesar de não conseguir bater o recorde de vitórias seguidas na Série A, o Galo ampliou a invencibilidade na atual edição do torneio: nove triunfos e um empate. A última derrota do Alvinegro na competição foi no dia 27 de junho. Na ocasião, o Atlético perdeu por 2 a 0 para o Santos, pela sétima rodada do campeonato.

Desde então, somando também confrontos pela Copa do Brasil e Libertadores, são 12 vitórias, três empates e apenas uma derrota.

O ponto somado em São Januário também faz o Galo chegar aos 38 pontos na Série A e aumentar para seis a vantagem para o Palmeiras - derrotado na rodada - na liderança do Brasileirão.

O próximo desafio da equipe comandada pelo técnico Cuca será na próxima quinta, novamente contra o Fluminense, às 21h30, no estádio Nilton Santos, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

