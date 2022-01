Hyoran é oficialmente o novo reforço do Red Bull Bragantino. Nesta sexta-feira (21), o Atlético anunciou o empréstimo do jogador ao time de Bragança Paulista até dezembro de 2022. Nas redes sociais, o Galo agradeceu e desejou sorte ao seu camisa 20.

Além da concessão, o clube paulistano também arcará com toda a remuneração de Hyoran e, ao fim do contrato, terá a opção de compra, com o valor já fixado.

No Galo, o meia chegou por empréstimo do Palmeiras em janeiro de 2020 e foi comprado em 2021. Pelo time alvinegro, ele participou de 80 jogos e marcou 12 gols.

Hyoran já “vestiu a camisa” do time em suas redes sociais. Depois do Bragantino anunciar o empréstimo, na noite de quinta-feira (21), ele mudou a sua foto de perfil para uma em que aparece usando o uniforme do clube. Em outro post, compartilhado com o Massa Bruta, ele apareceu treinando junto ao elenco.

Hyoran é o terceiro jogador campeão brasileiro emprestado do Atlético durante a temporada 2002. Além dele, os meio-campistas Nathan e Alan Franco foram emprestados a, respectivamente, Fluminense e Charlotte, dos Estados Unidos.

