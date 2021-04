O retorno do Atlético ao Campeonato Mineiro foi com derrota em Poços de Caldas. No confronto realizado nesta quinta-feira (1), no Sul de Minas, a equipe comandada pelo técnico Cuca perdeu por 2 a 1 para a Caldense e, apesar de manter-se no topo da tabela, com 15 pontos conquistados, quebrou o aproveitamento de 100% na competição.



Em mais uma assistência do argentino Nacho Fernández, a segunda em dois jogos, o Galo abriu o placar no Ronaldão, com gol de cabeça de Keno. Porém, com menos de cinco minutos de bola rolando na segunda etapa, o lateral Verroni deixou tudo igual no marcador. Aos 37, Gabriel Tonini fez o vira-vira.



Com o resultado, a Veterana chegou aos 11 pontos e pula para a terceira colocação. Terror dos times da capital, o time do Sul de Minas venceu Atlético, América e Cruzeiro na atual edição.



Num gramado aparentemente alto, a equipe da capital teve muitas dificuldades para colocar a bola no chão e exercer seu jogo mais técnico. Acostumada com a casa, a Caldense aproveitou-se para superar o time mais badalado do Estado.

No próximo domingo (4), o Atlético encara o América, vice-líder do Estadual. O duelo o time dirigido pelo técnico Lisca está marcado para as 16h no Mineirão. O confronto valerá a liderança da competição. As duas equipes somam 15 pontos.

CALDENSE 2 X 1 ATLÉTICO

CALDENSE

Passarelli; Danilo Belão, Jonathan, Guilherme Martins e Verrone; Gabriel Tonini, Lucas Silva e David Lazari (Wagner); Rafael Peixoto (Dênis), Amarildo (Tevez) e Bruno Oliveira. Técnico: Marcus Grippi

ATLÉTICO

Everson, Mariano (Rabello), Gabriel, Alonso e Arana; Allan, Zaracho (Hyoran) e Nacho; Hulk (Sasha), Keno (Marrony) e Vargas (Savarino). Técnico: Cuca

Motivo: sexta rodada do Campeonato Mineiro

Data: 1/4/2021

Local: Ronaldo Junqueira

Cidade: Poços de Caldas

Arbitragem: Paulo César Zanovelli da Silva, com assistência de Marconi Helbert Vieira e Samuel Henrique Soares Silva

Cartões amarelos: Rafael Peixoto, Guilherme Pessoa (Caldense); Vargas, Gabriel (Atlético)

Gols: Keno aos 22 minutos do primeiro tempo; Verrone aos 4 e Gabriel Tonini aos 36 do segundo tempo

